​Morreu o professor e investigador Luís Salgado Matos

Foi consultor do antigo Presidente da República Jorge Sampaio e comentador da Renascença.

O investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ISCTE) é o autor de uma biografia sobre o cardeal patriarca D. Manuel Cerejeira.

O professor universitário Luís Salgado Matos morreu na segunda-feira, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa. A notícia foi confirmada pelo amigo João Soares.

Luís Salgado Matos também fez parte do Governo de Transição de Moçambique, e foi consultor do ministro da Defesa Nacional, Júlio Castro Caldas, no segundo Governo liderado por António Guterres.

Acabo de receber a notícia triste da morte do meu velho amigo Luís Filipe Salgado Matos. Conhecemo-nos há muitos, muitos, anos. Fomos contemporâneos no Colégio Moderno e na FDL”, escreveu João Soares numa mensagem publica na rede social Facebook.

O antigo presidente da Câmara de Lisboa recorda que Salgado Matos “foi um dos numerosos estudantes universitários presos pela PIDE em 1965”.

“Professor catedrático no ISCTE. Respeitado especialista em Igreja e Forças Armadas. Autor da interessante biografia de Gonçalves Cerejeira. Tive o prazer de ser há poucos anos copadrinho (com Carlos Matos Gomes e José Vera Jardim) do seu último casamento. Aqui fica o testemunho da minha tristeza pela sua morte. Os meus sentidos pêsames à viúva, filha, e restante família”, conclui João Soares.