Mais de meio milhão de pessoas já foram vacinadas em Portugal

Veja também:

Mais de meio milhão de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em Portugal, segundo um relatório divulgado esta terça-feira pela DGS.

De acordo com os dados divulgados, 532.273 pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina. Os valores abrangem o período até ao dia 14 de fevereiro.

Deste valor, ligeiramente abaixo de 200 mil já receberam as duas doses, tendo por isso o processo de vacinação completada. O maior número, 84.231, é da faixa etária dos 24 aos 49 anos, seguidos dos 50 aos 64, com 48.716, o que se explica pelo facto de terem sido vacinados os profissionais de saúde e outros que estão em contacto com idosos e pessoas mais vulneráveis.

Acima dos 65 anos já foram vacinados com as duas doses mais de 60 mil cidadãos.