Mais 111 mortos e 1.502 infetados com Covid-19, mas menos 350 internados

Veja também:



Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 111 mortos e 1.502 infetados com Covid-19. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde há agora menos de 100 mil casos ativos da doença.

O documento regista ainda novo recuo no número de internados. Há agora 4.482 internados nos hospitais, menos 350 do que ontem, dos quais 752 em cuidados intensivos, menos 32 do que ontem.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo têm 610 novos casos, o Norte 406, o Centro 300, o Algarve 74, o Alentejo 65. Nas regiões autónomas, a Madeira tem mais 46 infeções e os Açores apenas uma.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 788.561 casos confirmados da doença, dos quais 15.522 morreram e 677.719 recuperaram.

Na atualização diária sobre a evolução do plano de vacinação, a Direção-Geral da Saúde informa que já foram administradas 539.786 vacinas, 203.286 mil pessoas já com as duas doses tomadas e 336.500 com a primeira dose.