Covid-19: Madeira com mais 79 casos positivos

A Madeira regista esta terça-feira mais 79 casos positivos de Covid-19, elevando para 6.549 o total acumulado de infeções na região, onde há também mais 106 recuperados desde segunda-feira, diz hoje a Direção Regional da Saúde (DRS). .

"Hoje há 79 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira passa a contabilizar 6.549 casos confirmados de Covid-19 no território regional. Trata-se de um caso importado proveniente da Polónia e 78 de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos", revela o boletim da DRS.

O organismo indica também que "hoje há mais 106 casos recuperados a reportar", passando a região a contabilizar 4.919 recuperações da doença.

O arquipélago contabiliza, até à data, um total de 62 óbitos associados ao novo coronavírus e apresenta atualmente 1.568 casos ativos, dos quais 33 são importados e 1.535 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a DRS assinala que 50 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (47 em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 35 cumprem isolamento numa unidade hoteleira específica, permanecendo as restantes em alojamento próprio. .

No total, a autoridade regional da Saúde diz haver 164 situações que se encontram em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde (Sesaram).