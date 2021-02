Serena bate Halep em duelo de gigantes no Open da Austrália

A tenista norte-americana Serena Williams derrotou esta terça-feira a romena Simona Halep, número dois mundial, e apurou-se para as meias-finais do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da época, a decorrer em Melbourne Park.



Num dos duelos mais aguardados dos quartos de final, a número 11 do 'ranking' WTA, sete vezes campeã do 'major' dos Antípodas, superou a semifinalista de 2020, de 29 anos, em dois 'sets', com os parciais de 6-3 e 6-3, em uma hora e 21 minutos.

Nas meias-finais, Serena Williams, que procura o 24.º título do Grand Slam, terá pela frente a japonesa Naomi Osaka, campeã do Open dos Estados Unidos e também ex-número um mundial.