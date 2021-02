Vitória quer “pelotão da frente” da I Liga

O treinador do V. Guimarães quer chegar ao “pelotão da frente” da I Liga. Para isso tem de vencer o Sp. Farense.

João Henriques reconhece, no entanto, que “a dificuldade do jogo é tremenda, porque o Farense está a tentar chegar-se mais à frente no seu pelotão e tem uma equipa cada vez mais consistente, que perdeu por vezes nos detalhes”.

O técnico dos “conquistadores” acredita que a equipa vai reagir bem, após a derrota diante do Rio Ave na última jornada.

“Temos de dar uma resposta. Sabemos de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. Vamos dar uma resposta natural face a um resultado que fez a equipa sentir-se injustiçada numa fase de crescimento”, referiu.

João Henriques aproveitou para garantir que o guarda-redes Bruno Varela vai manter a titularidade, apesar do erro no terceiro golo dos vilacondenses.

Já quanto a Ricardo Quaresma, o técnico vimaranense não tem dúvidas: “Os números do Ricardo são de nível europeu, garantindo assistências e golos. Se colocam mais do que um jogador à beira do Ricardo, há jogadores que aparecem livres no outro lado”.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 31 pontos, recebe o Farense, 15.º, com 16, num jogo em atraso referente à 14.ª jornada, agendado para as 21h45 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro.