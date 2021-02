Jorge Silvério: “Jogos da UEFA vão ter impacto no campeonato”

As três equipas portuguesas que estão nas provas europeias encontram-se atrás do Sporting no campeonato e com atrasos consideráveis para o líder. Esse é um fator que que torna importantes também no plano mental, os jogos de Porto, Benfica e Braga na atual eliminatória das provas da UEFA.

Na opinião de Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto e comentador Bola Branca, os jogos de Dragão, Roma e Braga, vão ter impacto nas equipas, no “transfer” para as provas internas. “Se normalmente os jogos das equipas portuguesas nas provas europeias são muito importantes, nesta altura, por diferentes razões são ainda mais importantes”, conclui.

O FC Porto é o primeiro emblema português a entrar em ação. Joga amanhã com a Juventus no Dragão para a Liga dos Campeões. Jorge Silvério vê no jogo a oportunidade dos portistas aproveitarem dinâmicas favoráveis para as provas nacionais. “O campeonato não está a correr de feição ao FC Porto e os últimos resultados não têm sido o que se esperaria. Frente à Juventus onde joga um dos melhores do mundo, Cristiano Ronaldo, os jogadores têm mais uma hipótese para galvanizarem-se e motivarem-se de maneira a que depois consigam passar essa dinâmica positiva para o campeonato”.

Tábua de salvação para o Benfica

O Benfica chega ao jogo com o Arsenal, na semana em que ficou a 13 pontos do Sporting, descendo para o quarto lugar da Liga, após o empate em Moreira de Cónegos. O jogo com os londrinos é em Roma e a equipa procura a inversão de um ciclo desfavorável.

“O Benfica com fracos resultados no nosso campeonato e alguma onda de contestação sobretudo ao treinador e mais uma vez a pagar a pagar a fatura do que foi o investimento de início de época e dos objetivos anunciados, tem no jogo com o Arsenal quase uma tábua de salvação. É a possibilidade do Benfica de alguma forma inverter este ciclo de resultados e ter um objetivo importante que é continuar na Liga Europa e chegar o mais longe possível uma vez que no campeonato o objetivo começa a ficar dificultado, embora não seja impossível”, refere Jorge Silvério.

Braga quer provar que não é obra do acaso

O Braga de Carlos Carvalhal fez uma boa fase de grupos da Liga Europa, foi á final da Taça da Liga, está nas meias finais da Taça de Portugal e encontra-se em terceiro lugar no campeonato. A eliminatória da Liga Europa com a Roma pode ser relevante para a afirmação da equipa.

“O Braga está a fazer uma época bastante boa e tem mais uma oportunidade frente á Roma para demonstrar que nada é fruto do acaso. É fruto do trabalho Carlos carvalhal e dos seus atletas e desse ponto de vista a motivação bastante importante para continuarem na senda dos resultados positivos”, conclui Jorge Silvério.