Jorge Costa. “Importante, acima de tudo, somar pontos”

O treinador do Sp. Farense espera uma equipa “mais confiante” em Guimarães, depois do triunfo conseguido diante do Nacional, e quer conquistar pontos.

Jorge Costa reconhece que foi um triunfo importante para “aliviar a pressão” daquele que era o lanterna vermelho do campeonato.

“Três pontos que nos tiram do fundo da tabela. Se será, ou não, importante para o jogo de Guimarães? Espero que sim. O jogo de Guimarães será mais uma etapa de uma longa caminhada que temos pela frente. Esta vitória veio dar-nos mais confiança, libertar um pouco da pressão. Espero ver uma equipa ainda mais confiante do que vimos com o Nacional”, referiu.

Em conferência de imprensa, o técnico dos algarvios reafirma que “este Farense vale muito mais do que a tabela classificativa mostrava”.

“Esta vitória foi importante para nós, pode trazer alguma estabilidade e níveis de confiança superiores. Precisávamos de uma vitória e de um bom jogo para reforçar a parte moral de uma equipa que estava a precisar disto mesmo”.

Jorge Costa confirma que está atento às questões defensivas. O Sp. Farense tem sofrido golos em todos os jogos.

“É algo que me preocupa. Temos que melhorar todos os processos, como equipa, e queremos dar alguma estabilidade defensiva”, reconhece.

“Não sofrendo, estamos mais próximos de vencer. Estamos numa fase de crescimento, mas com pouco tempo para trabalhar, mas nesta fase é importante, acima de tudo, somar pontos”.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 31 pontos, recebe o Farense, 15.º, com 16, num jogo em atraso referente à 14.ª jornada, agendado para as 21h45 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro.