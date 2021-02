Demissão? "Está tudo em cima da mesa", admite treinador do Marítimo

O treinador do Marítimo vai reunir-se com o presidente do clube para avaliar a atual situação do clube insular e a sua eventual continuidade no comando técnico.

Milton Mendes confirmou que vai ter “uma conversa com o presidente [Carlos Pereira] e vamos avaliar os prós e contras”.

“A relação com o Marítimo sempre foi muito boa. Vamos fazer uma análise. Era um sonho ser treinador principal do Marítimo e consegui. A equipa estava em penúltimo e conseguimos chegar ao sétimo ou oitavo lugar”, acrescentou.

Demissão? Está tudo em cima da mesa", admitiu Milton Mendes.

Insulares sofrem a quinta derrota consecutiva na I Liga, a que se soma mais uma na Taça de Portugal, e mantém os 17 pontos e o 14.º lugar da tabela classificativa.