Pandemia promove velhos candidatos. Sporting é um dos muitos líderes improváveis na Europa

Surpresas nas ligas periféricas

Na Escócia, o Rangers de Steven Gerrard está encaminhado para terminar com o ciclo de vitórias do eterno rival Celtic, que venceu nas últimas nove épocas, algumas das quais sem o Rangers na primeira divisão, que começou do zero devido a problemas financeiros.

O Rangers ainda não perdeu esta época na liga, com apenas quatro empates em 28 jogos disputados, com 18 pontos de vantagem para o Celtic.

Na Ucrânia, Luís Castro não está a conseguir replicar o sucesso da última época e cede a liderança da liga ao Dínamo de Kiev, com mais três pontos. O Shakthar venceu os últimos quatro campeonatos.

A Turquia é um dos campeonatos mais renhidos nesta altura do campeonato. O Galatasaray lidera, com 48 pontos, mas tem os mesmos pontos que os rival Fenerbahce. Neste país, a surpresa maior foi mesmo no ano passado, com a conquista do título do Basakeshir, que hoje ocupa lugar de descida de divisão.

A Dinamarca é o único país da Escandinávia no top-15 da UEFA e há também surpresa na Superliga. O Midtjylland foi campeão na última época, mas a liderança da liga está com o Brondby, que não é campeão desde 2005.

Por último, o Chipre foi outro dos países que não escolheu terminou a última época e não elegeu campeão. O APOEL foi campeão entre 2013 e 2019, mas quem lidera é o Apollon Limassol, que conta com o defesa João Pedro na equipa, e disputa a liderança com o Omonia e o AEL Limassol.

Nota, ainda, para o campeonato grego que é o 18.º no "ranking" da UEFA, mas é liderado pelo Olympiacos, de Pedro Martins. É um dos casos em que o campeão em título já tem margem bem folgada sobre a concorrência. A equipa de Atenas, que esteve no grupo do FC Porto na Liga dos Campeões, vai na frente, com 14 pontos de vantagem sobre o PAOK.

