Lazio violou protocolo Covid. Castigo pode levar a multa, perda de pontos ou descida de divisão

A Lazio e o presidente do clube foram formalmente acusados de violação dos protocolos da Covid-19 pelo comité disciplinar da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Em causa, o facto de os responsáveis da Lazio não terem divulgado os resultados positivos aos testes à Covid-19 feitos pelo avançado Ciro Immobile antes de partidas da Liga dos Campeões. No “intervalo” da Champions, o jogador atuou contra o Torino (a 1 de novembro) e Juventus (a 8).

A investigação foi iniciada em outubro de 2020, quando vários jogadores deram positivo no dia anterior a jogos da Liga dos Campeões, mas testaram negativo em jogos da Serie A.

A Lazio culpou o laboratório que fazia os testes de despistagem.

No entanto, após a investigação, Claudio Lotito, presidente do clube, e dois membros da equipa médica, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, foram denunciados pela FIGC e considerados culpados por violação do protocolo anti-Covid.

O clube enfrenta agora uma sanção que pode ir de multa a descida de divisão, passando por perda de pontos.