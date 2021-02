O Manchester United anunciou a renovação de contrato com Mason Greenwood até junho de 2025, com opção por mais um ano.

O extremo, de 19 anos, já esteve em 82 partidas pelos “red devils” e marcou 21 golos nas duas épocas e meia que leva no plantel principal.

“Estou no clube desde os 7 anos e sempre sonhei chegar à primeira equipa. Os últimos dois anos foram incríveis”, referiu Greenwood no site do Manchester United.