O Athletic Bilbao venceu o Cádiz, por 4-0, em partida da jornada 23 da liga espanhola.

Os bascos marcaram por Álex Berenguer (2), Unai López e Iñaki Williams.

Com esta vitória, o Bilbao sobe aos 28 pontos no 10.º lugar. Já o Cádiz é 15.º, com 24.

O Atlético Madrid é líder em Espanha.