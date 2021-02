Árbitros escolhidos para Benfica e Braga na Liga Europa

O turco Cuneyt Çakir e o romeno István Kovács foram designados para dirigirem os encontros Benfica-Arsenal e Sp. Braga-Roma, respetivamente, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, revelou esta terça-feira a UEFA.

Çakir, que vai arbitrar pela quarta vez um jogo dos encarnados, terá como árbitros assistentes os compatriotas Bahattin Duran e Tarik Ongune, enquanto Halis Özkahya será o quarto árbitro. O italiano Massimiliano Irrati, assistido por Michael Fabbri, estará responsável pelo videoárbitro (VAR).

O árbitro turco apitou pela primeira vez um jogo do Benfica em 22 de novembro de 2011, empate 2-2 na visita ao Manchester United, na fase de grupos da Liga dos Campeões, seguindo-se, em 2 de outubro de 2012, igualmente na fase de grupos da prova 'milionária', uma derrota (2-0) na receção ao Barcelona, com o Benfica a registar um triunfo em 24 de abril de 2014, com um 2-1 na receção à Juventus, em partida da primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

Devido às restrições provocadas pela covid-19, o Benfica vai receber, pelas 20:00 de quinta-feira, o Arsenal no Estádio Olímpico de Roma, enquanto, na segunda mão, a equipa inglesa vai receber as águias em Atenas.

Já o romeno István Kovács apita pela primeira vez o Sporting de Braga, que, na quinta-feira, recebe pelas 17h55 s italianos da Roma, num encontro em que será assistido por Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene e terá como quarto árbitro Ovidiu Hategan.

No VAR estará o espanhol Juan Martínez Munuera, assistido por Guillermo Cuadra Fernandez.