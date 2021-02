Se nada fizermos "idade da reforma na UE devia ser aos 70 anos"

Claro que sim. Já há tendências que o mostram e é por isso que estamos a trabalhar nesta área. Uma parte importante do meu trabalho é concretizar um plano, a “Visão de Longo Prazo para as Áreas Rurais”. Queremos ver qual é o papel que podemos desenvolver e tentar ajudar as pessoas. Queremos contribuir para que fiquem nessas áreas rurais e queremos saber quais são as razões que as levam a sair. E claro que isso influencia a sua atitude política.

As pessoas dizem que a Democracia é a culpada e, por isso, não querem participar nas eleições nas instituições democráticas. Mas não é a Democracia que deve ser culpada, mas sim as alterações demográficas que estão a acontecer. E a minha tarefa é antecipar a situação no terreno, em toda a Europa. E tentar ajudar.

Há uma ligação. A primeira parte destas duas palavras. “Demo”, significa “Povo”. Por isso, o que quer que façamos, é pelo povo que estamos a fazer. A Democracia é muito importante para as sociedades. A razão por que a temos antes da Demografia é porque as pessoas, no terreno, nas vilas, nos países, nas regiões rurais, sentem que foram deixadas para trás. Estão desapontadas e começaram a culpar a Democracia: porque não há serviços, não há infraestruturas, não há internet. E os jovens vão-se embora.

A pandemia só acelerou a necessidade de respostas ao envelhecimento da população europeia, com maior investimento nos cuidados de saúde e de longa duração. Mas também com a inevitabilidade de aumentar a participação no mercado de trabalho. Com mais mulheres, imigrantes e, quase certamente, com o aumento da idade de reforma.

O "Livro Verde do Envelhecimento" e a "Visão de Longo Prazo para as Áreas Rurais" são duas das grandes prioridades de Dubravka Šuica, a primeira vice-presidente da Comissão Europeia com o pelouro da Democracia e Demografia.

Há vários exemplos. No início do ano passado vi “startups” impressionantes em vilas espanholas, na região de Castela e Leão: soluções inovadoras que devolveram estas regiões rurais à vida, através do crescimento da conetividade e novas infraestruturas. Também vi soluções muito interessantes nalgumas regiões do sul da Holanda. Por isso, podemos aprender com estes exemplos, ouvir as instituições e implementar estas ideias com “startups”, em “aldeias inteligentes”, etc. Soluções diversas que podem ser financiadas por fundos europeus.

Queremos ter um documento concreto e torná-lo operacional, com ferramentas para tornar as áreas rurais mais atrativas, dinâmicas. Queremos que sejam únicas, mas também atrativas para os jovens. E vimos agora, durante a pandemia Covid-19 como essas áreas foram muito procuradas, novamente. Porque o vírus, aí, espalhou-se menos. Há fatores muito positivos. Estou com grande expetativa em relação à conferência de março. E depois, junho, para a adoção das medidas.

A minha intenção é apresentar as primeiras conclusões na conferência de março (no âmbito da “Semana da Visão Rural: imaginando o futuro das zonas rurais da Europa”, organizada pela Rede Europeia de Desenvolvimento Rural, em parceria coma Comissão, entre 22 e 26 de março).

A propósito de participação. Falou há pouco na “Visão de Longo Prazo para as Áreas Rurais”. Entre setembro e o fim de novembro do ano passado decorreu uma consulta pública sobre esta iniciativa. Qual foi o nível de participação?

O que podemos concluir é que existe uma enorme divisão entre as áreas rurais e as áreas urbanas. Há alguns anos havia uma grande divisão entre o Este e o Oeste na Europa. Agora, acho que a divisão entre as áreas urbanas e rurais é cada vez maior e temos que ajudar estas regiões com mais meios, com inovação – incluindo o uso de tecnologia, soluções digitais.

Mas, para mim, o encontro mais importante foi com as organizações da sociedade civil e os intervenientes ligados à questão demográfica. E pessoas que trabalham e/ou lideram estratégias locais de desenvolvimento, que estão muito familiarizadas com as políticas agrícolas.

Pensamos que as alterações demográficas são uma questão transversal a todas as áreas de trabalho da Comissão. Sem resolver a questão demográfica não podemos criar uma verdadeira política europeia. Este é o motivo por que estamos a trabalhar no “Atlas da Demografia”, que vai ser o instrumento mais importante para desenvolver as políticas europeias, vai ajudar toda a gente a ver a situação de em cada região, de forma muito pormenorizada. Acho que o Atlas vai ser muito útil para cada um e todos os governos, para cada um e a todos os níveis. Nesta área da demografia, pessoalmente, acho que é muito difícil ver resultados durante a nossa vida política porque é um trabalho a longo prazo. Mas tenho a certeza de que teremos sucesso, se trabalharmos todos juntos.

A participação pública está aberta a todos os cidadãos e organizações interessados, em todos os Estados-membros, incluindo a nível local e regional. Espero respostas, ideias, inspiração para as questões que levantamos. E as respostas serão muito importantes, não apenas para mim (com a área da Democracia e Demografia), mas para todos os setores na Comissão Europeia.

Definitivamente, a Covid acelerou tudo. A "Visão de Longo Prazo para as Áreas Rurais" já estava em marcha, mas a pandemia mostrou-nos que temos que acelerar tudo e exploramos isso no nosso Livro Verde sobre o Envelhecimento.

Sobre a necessidade de mais gente no mercado de trabalho. Considera que os países da UE devem promover políticas de natalidade e conciliação da vida pessoal, familiar e profissional? Imigração? Aumentar a idade de reforma? Ou um “mix” de todas estas medidas, aliadas a outras soluções? Porque este é um problema, também a nível social e económico.

Vivermos mais e de forma mais saudável, esta é a chave. A esperança de vida aumentou dez anos nos últimos 50 anos. E a população ativa reduziu-se. Temos de responder. É por isso que temos de trazer mais gente para o mercado de trabalho. Isso contribui para o aumento da competitividade e traz mais contribuições para o sistema de pensões.

Mas deixe-me lembrar que, também, é preciso ter em conta a desigualdade nas pensões. As mulheres continuam a participar menos no mercado de trabalho, ganham menos e, frequentemente, têm carreiras mais curtas porque assumem a maior parte dos cuidados dentro da família. Isso quer dizer que têm menos oportunidades de contribuir para o sistema de pensões e, mais tarde, também têm uma reforma mais baixa. Por isso, precisamos de incrementar a igualdade de género no mercado de trabalho e reduzir as desigualdades, a todos níveis, entre homens e mulheres.

Por outro lado, pessoas com maior nível de formação conseguem integrar-se mais facilmente no mercado de trabalho. Isso contribui para aumentar a coesão social, o crescimento económico e a redução das desigualdades. A imigração legal pode ajudar a preencher áreas do mercado de trabalho em que há maiores necessidades de mão de obra. Além disso é preciso aumentar as oportunidades de trabalho para as pessoas com incapacidade.

Tudo isto é vital para o bem-estar individual e para a prosperidade, assim como para a estabilidade dos sistemas de pensões. E eu sei que esta é sempre uma questão que gera muita discussão nos Estados-membros, quando se aumenta a idade de reforma. Mas se os indicadores continuarem assim nos próximos 10 ou 20 anos, então a idade média de reforma na União Europeia devia ser 70 anos. Isto não é muito popular para dizer, da minha parte, mas é o que mostra o Eurostat. Temos que pensar em diferentes possibilidades para “preencher” o nosso mercado de trabalho.

Essa é a razão porque estamos a lidar agora com os problemas demográfico no Livro Verde sobre o Envelhecimento. Mas isso não quer dizer que estejamos a pensar só nas pessoas mais velhas. O envelhecimento tem a ver com todos nós: começamos a envelhecer no momento em que nascemos. Tem a ver com toda a nossa vida. É uma questão muito complexa.

O que espera da presidência portuguesa da União Europeia?

Espero muito, apesar da presidência portuguesa estar sob a pressão de circunstâncias sem precedentes. A parte mais importante tem a ver com a proteção social. Estou com grande expetativa em relação à Cimeira Social do Porto, em maio, que vai ser o ponto alto da presidência portuguesa. E penso que o Pilar dos Direitos Sociais também vai ser implementado.

Do que tenho visto – apesar de ainda só ter passado um mês – acho que vai ter muito sucesso.