Os caretos de Podence vão “saltitar à varanda”. “Fiquem todos em casa”

“Foi um sucesso que percorreu o país de Norte a Sul e também várias partes do mundo e uma forma de reviver e de recordar aqueles momentos que as pessoas viveram no carnaval mais genuíno de Portugal”, conta António Carneiro.

A partir de Podence, o retrato dos carnavais no mundo

Esta segunda-feira, aos Caretos de Podence juntam-se manifestações culturais de carnaval e mascaradas de outras zonas do mundo, como Colômbia, Brasil, Grécia, Suíça, Itália, Espanha e França, numa sessão online, uma Webinar.

“É uma troca de experiências entre os carnavais mais genuínos do mundo. É uma partilha, um recordar, é uma forma de manifestação entre estes países que mantiveram sempre as tradições”, explica António Carneiro.

A iniciativa é promovida pela autarquia de Macedo de Cavaleiros e o Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação (MORE). A partir de Podence, terra dos Caretos, Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, um conjunto de convidados de vários países vão traçar um retrato das inúmeras tradições ligadas ao entrudo, desde as práticas pagãs até às tradições mais urbanas.

Para o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, “esta é uma oportunidade de conhecer outras tradições e rituais que fazem do Carnaval um evento único em, praticamente, todo o mundo”.

Dos rituais pagãos aos corsos mais modernos, Benjamim Rodrigues admite que “há todo um conjunto de ritos que fazem desta uma sessão enriquecedora para os amantes dos rituais carnavalescos e de toda a história e cultura a eles associadas”.

Num ano em que, fruto das restrições impostas pelo combate à pandemia de Covid-19, as celebrações não podem sair à rua, o autarca explica que “esta é uma forma diferente, mas inovadora, de assinalar uma festividade tão importante para concelhos como o de Macedo de Cavaleiros e os seus Caretos de Podence”.

O webinar “Carnival And Masks: Rituals And Practices Around The World” tem transmissão a partir do Facebook de Macedo de Cavaleiros e tem início às dez da manhã com uma intervenção do presidente da autarquia macedense, Benjamim Rodrigues, e da diretora do Departamento de Cultura da Fundação INATEL, Carla Raposeiro.

O primeiro painel, mais dedicado às tradições pagãs das festas de Inverno, festas dos rapazes e Entrudo, conta com as intervenções do presidente dos Caretos de Podence, António Carneiro; de Kostas Ioannidis, que irá abordar o Carnaval de Naoussa e as tradições dos mascarados naquela região grega, e ainda, entre outros, do fotógrafo francês Charles Fréger, autor do projeto fotográfico WilderMan, dedicado aos rituais mascarados de inverno no continente europeu.

Durante a tarde, a sessão estará mais vocacionada para os carnavais mais urbanos, contando com a participação de Nicole Costa, que irá abordar as artes performativas do Carnaval do Recife (Brasil) e de Guisella Coral, que apresentará a tradição do Carnaval De Blancos Y Negros, originário da cidade de Pasto, na Colômbia. Do mesmo país chega ainda a participação de Carla Celia, com o ritual do Carnaval de Barranquilla.