Rúben Amorim. Liverpool “nos últimos 10 jogos fez nove pontos”

O treinador do Sporting mostra-se contente com a vitória sobre o P. Ferreira (2-0), mas volta a desvalorizar o aumento de distâncias na liderança do campeonato.

“Já sabíamos que este jogo seria muito difícil, mas entrámos bem, marcámos o primeiro golo. Na segunda parte, com o segundo logo no início o jogo ficou fechado e não houve grandes oportunidades. Podíamos ter tido mais bola, aproveitado melhor a vantagem para chamar o adversário. Não o fizemos, mas defendemos muito bem, com segurança e foi um resultado justo”, disse.

Na “flash interview” da Sporttv, Rúben Amorim dá o exemplo do Liverpool para justificar a sua posição.

“Esta distância não significa nada, ainda ontem estive a analisar e o Liverpool, campeão europeu e depois campeão inglês, nos últimos 10 jogos fez nove pontos. Se ao Klopp e a jogadores como o Thiago Alcântara isto acontece, também pode acontecer ao Sporting. Temos de trabalhar muito e tentar vencer o próximo jogo”, acrescentou.

O técnico leonino garante que as palavras “campeões” ou “título” não estão proibidas no balneário. Proibido é que “parem de trabalhar, correr e fazer o que têm a fazer em campo”.

O Sporting venceu o P. Ferreira por 2-0, com golos de João Mário e Palhinha, e reforçou a liderança no campeonato.