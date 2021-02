“São os nossos santos”. ​Papa agradece testemunho dos 21 mártires degolados na Líbia

O Papa Francisco enviou uma mensagem vídeo aos participantes da Jornada dos Mártires Contemporâneos, organizada pela Igreja copta de Londres, para assinalar a morte dos 21 cristãos assassinados na Líbia.



“Tenho no coração o dia de hoje, aquele fevereiro de 2015. Tenho no coração aquele batismo de sangue, esses 21 homens batizados cristãos com água e com o Espírito e, naquele dia, batizados também com sangue”, disse Francisco.

"São os nossos santos, santos de todos os cristãos, santos de todas as confissões e tradições cristãs. São aqueles que branquearam suas vidas no sangue do Cordeiro, são aqueles ... do povo de Deus, do povo fiel de Deus.”

Nesta mensagem, o Papa acrescentar que estas vítimas do terrorismo tornadas mártires eram “homens normais e pais de família”, que foram trabalhar para um país estrangeiro e encontraram a morte.