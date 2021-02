Cáritas lança itinerário quaresmal e apela à solidariedade na sua semana nacional

“Juntos fazemos um caminho de transformação interior, na relação com o mundo e com os outros. Este itinerário é também um gesto de partilha. Todas as doações serão canalizadas para a intervenção nacional das 20 Cáritas Diocesanas”, explica a Cáritas Portuguesa.

A semana nacional é, segundo a instituição da Igreja, “um momento que a Cáritas privilegia, não apenas pela sua dimensão de angariação de verbas que se destinam à ação local de todas as Cáritas diocesanas, mas por ser uma oportunidade de contacto direto com a população, com aqueles que apoiam a missão da Cáritas e, também, em muitas situações, com aqueles que são beneficiários da ação da Cáritas em Portugal”.

Anualmente, a Semana Cáritas representa também o “reforço dos atendimentos sociais” junto da população mais vulnerável e o “reforço das respostas sociais” nos diversos equipamentos, como creches, cantinas, centros de dia, lares, apoio domiciliário, acolhimento temporário de crianças em situação de risco, comunidades de Inserção, apoio a pessoas em situação de sem-abrigo ou a vítimas de violência doméstica.