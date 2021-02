Pepe: "FC Porto ainda não ganhou à Juventus e espero que seja desta"

Pepe, capitão do FC Porto, espera que os dragões possam vencer a Juventus pela primeira vez na sua história e admite que será um reencontro especial com Cristiano Ronaldo.

Em declarações à UEFA, o defesa-central reconhece a tarefa difícil que será enfrenta a "Vecchia Signora", mas espera competir para passar aos quartos de final.

"Espero a vitória, é o que espero. Sabemos que vai ser muito difícil, a Juventus tem grandíssimos jogadores. Tem o melhor do Mundo, o Cristiano [Ronaldo]. O trabalho não vai ser nada fácil, vamos tentar fazer o nosso melhor, ser fiéis ao que o treinador nos pede e vamos competir para poder passar a eliminatória", afirmou.

Pepe fala num reencontro especial com Cristiano Ronaldo, com quem foi colega de equipa no Real Madrid e na seleção nacional: "Nunca joguei contra ele, treinei muitas vezes contra ele e vai ser especial. Mas mais especial por ser entre o FC Porto e a Juventus. Penso que o FC Porto ainda não ganhou à Juventus e espero que seja desta".

A primeira mão da eliminatória está marcada para quarta-feira, no Estádio do Dragão, com apito inicial marcado para as 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.