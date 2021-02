FC Porto-Juventus terá arbitragem espanhola

A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre FC Porto e Juventus, no Estádio do Dragão, terá arbitragem espanhola de Carlos Del Cerro Grande.

O juiz de 44 anos é internacional desde 2013 e vai apitar os dragões pela primeira vez. Esta temporada apitou quatro jogos da fase de grupos.

Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez são os assistentes e José María Sánchez será o quartoárbitro.

A equipa de videoarbitragem será também espanhola: Alejandro Hernández é o VAR, auxiliado por Ricardo de Burgos.



A primeira mão da eliminatória está marcada para quarta-feira, no Estádio do Dragão, com apito inicial marcado para as 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.