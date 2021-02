Simulador de vacinação. Saiba se o SNS tem o seu contacto e se está na lista de prioritários

O simulador está disponível aqui no site do Ministério da Saúde. Para consultar a sua situação, é necessário inserir o número de utente do SNS, o nome completo e a data de nascimento.

Nesta fase, além de serem vacinados os profissionais de saúde considerados prioritários, os residentes e profissionais dos lares e das unidades de cuidados continuados e os funcionários de serviços essenciais, são também vacinados os maiores de 80 anos e os maiores de 50 com comorbilidades (insuficiência cardíaca, insuficiências renais graves, doença coronária e doença pulmonar obstrutiva crónica, doença respiratória crónica sob suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração) que agravam o risco associado à Covid-19.

De acordo com as estimativas do Governo, os mais de 50 anos com estas doenças específicas e os maiores de 80 anos representam mais de 900 mil pessoas.

Segundo a informação diária revelado pela Direção-Geral da Saúde, já foram administradas 523.349 vacinas, 194.530 pessoas já com as duas doses e 328.819 com a primeira dose.

Em Portugal, morreram 15.321 pessoas dos 785.756 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.