Covid em Portugal: 200 mil pessoas já tomaram as duas doses da vacina

Duzentas mil pessoas já tomaram as duas doses da vacina para a Covid-19, avançou esta segunda-feira a ministra da Saúde.



Portugal recebeu até esta segunda-feira cerca de 800 mil doses de vacinas para a Covid-19, adiantou Marta Temido, numa conferência de imprensa após uma reunião da "task force" do plano de vacinação.

A governante detalhou que, até sexta-feira, foram recebidas 694.800 doses de vacinas. Destas, 42.900 foram para a Madeira e os Açores.

Esta segunda-feira, foi recebida mais uma encomenda da Pfizer/BioNtech, com mais 104.230 doses do fármaco para a Covid-19.

Na próximo sexta-feira, chegam a Portugal mais 93 mil doses de vacinas da farmacêutica AstraZeneca.

Marta Temido adianta que, até ao final do primeiro trimestre, Portugal pode receber 2,5 milhões de vacinas. "Há aqui uma aproximação ao plano de quantidades contatadas, mas que não está ainda totalmente confirmado", sublinha a ministra da Saúde.

O primeiro-ministro, António Costa, disse na quinta-feira que Portugal vai receber menos de metade das vacinas que lhe estavam destinadas na primeira fase do processo de vacinação, de acordo com o contrato estabelecido entre a União Europeia e as farmacêuticas.

[em atualização]