Covid-19 por concelho: Menos 100 municípios em risco extremo

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado e que reporta a um período de incidência cumulativa a 14 dias entre 27 de janeiro e 9 de fevereiro, estão neste patamar 119 dos 308 concelhos portugueses.

Há uma semana Portugal estavam em risco extremo 219 dos 308 concelhos.



Os cinco concelhos com mais casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias são: Castanheira de Pêra (3.596), Fronteira (3.362), Castelo de Vide (3.083), Resende (2.496) e Vila de Rei (2.347).

Seguem-se os municípios de Setúbal (2.274), Aljustrel (2.183), Monchique (2.088), Sabugal (2.031), Penela (2.075) e Moura (2.005).

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Quatro concelhos tiveram zero casos de infeção, todos na Região Autónoma dos Açores: Lajes das Flores, Lajes do Pico, Calheta e S. Roque do Pico.

Covid-19 por regiões