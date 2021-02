Balanço DGS: Mais 90 mortes e 1.303 casos de Covid-19 em Portugal

Nos hospitais portugueses estão internadas 4.832 pessoas com a doença, mais seis em relação a domingo.

Portugal tem esta segunda-feira quase 103 mil casos ativos de Covid-19, uma redução de 2.325 no espaço de um dia.

Recuperam da doença 3.538 pessoas e há menos 7.800 contactos de vigilância, num total de 131 mil.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, no início de março do ano passado, estão confirmadas 15.411 mortes e 787 mil casos do novo coronavírus.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo tem esta segunda-feira mais 48 mortes e 779 casos, seguida do Norte com 18 óbitos e 288 novas infeções.

A região Centro tem 15 mortes e 98 casos, o Alentejo três óbitos e 70 infeções, o Algarve seis mortes e 30 casos e a Madeira 38 infeções.

O boletim epidemiológico da DGS não refere qualquer novo caso ou óbito nos Açores.

Portugal pode receber 2,5 milhões de vacinas no primeiro trimestre do ano. A atualização da estimativa foi revelada esta segunda-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, numa conferência de imprensa após uma reunião da "task force" do plano de vacinação.

"Há aqui uma aproximação ao plano de quantidades contatadas, mas que não está ainda totalmente confirmado", sublinha Marta Temido.



O número de 2,5 milhões é uma evolução positiva em relação às previsões avançadas na semana passada pelo primeiro-ministro. António costa disse, na quinta-feira, que Portugal só deveria receber até ao final de março metade das 4 milhões de vacinas contratadas, mais concretamente 1,98 milhões de doses.

A ministra da Saúde avançou esta segunda-feira que, até agora, Portugal recebeu cerca de 800 mil doses de vacinas. Duzentas mil pessoas já tomaram as duas doses da vacina para a Covid-19, disse Marta Temido.

[notícia em atualização]