Projeção dá título ao Sporting, Benfica fora da Liga dos Campeões e Famalicão despromovido

O Observatório do Futebol, CIES, lançou esta segunda-feira a projeção para a I Liga portuguesa e coloca o Sporting como o campeão mais provável.

A projeção tem como base os resultados até ao dia 10 de fevereiro, pelo que não tem em conta a jornada 19, que ainda decorre esta segunda-feira, e também a outras estatísticas como posse de bola, passes e remates por jogo.

Nesse sentido, a previsão dá o título ao Sporting, que seria campeão com 82 pontos, mais nove do que o FC Porto, que terminaria em segundo lugar. Na última vaga de Liga dos Campeões ficaria o Sporting de Braga, com 67 pontos, mais um do que o Benfica, que falharia a qualificação para a Champions.

Paços de Ferreira seria quinto e o Vitória de Guimarães ocupa a última vaga europeia nesta previsão do CIES.

Para a despromoção, o Observatório do Futebol coloca o Tondela e o Famalicão nos últimos dois lugares, com despromoção direta. O Farense, promovido esta temporada, termina em 16º e disputa o "play-off" de despromoção.