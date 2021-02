Pepa. “Orgulho por aquilo que os jogadores fizeram”

O treinador do Paços de Ferreira estava “orgulhoso” com a exibição dos seus jogadores em Alvalade, apesar da derrota (0-2).

“Orgulho por aquilo que os jogadores fizeram. Alegres em campo, fiéis à nossa identidade e fomos infelizes pela forma como sofremos os golos. Procurámos a felicidade do primeiro ao último minuto. Controlámos muito bem a profundidade e a largura do Sporting, faltou-nos eficácia no último terço”, disse Pepa.

O técnico dos “castores” acrescenta que tiveram “oportunidades para marcar mas não conseguimos. Foi um bom jogo de futebol”.

“Não há vitórias morais, queremos ganhar, mas jogámos aqui com muita personalidade e coragem. Agarramo-nos à nossa identidade e às nossas ideias, hoje não fomos felizes, parabéns ao Sporting pela vitória”, acrescenta.

Em declarações à Sporttv, Pepa lembra o lance do penálti. “Já vi o lance do penálti. O que podemos fazer? Não me vou agarrar a isso. Tínhamos 80 minutos. Controlamos o jogo, não as decisões dos árbitros”.

A equipa do Paços não perdia para a I Liga desde a jornada 9. “Se olharmos para essa derrota e para esta a equipa foi igual na forma como encarou o jogo e procurou a vitória. Fomos iguais a nós próprios”.

O Sporting venceu o P. Ferreira por 2-0.