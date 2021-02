P. Ferreira. “Eustáquio está a ser cobiçado”

O presidente do Paços de Ferreira confirma que Stephen Eustáquio tem vários clubes interessados, em Portugal e no estrangeiro.

“O Eustáquio assinou um contrato válido pelas próximas três épocas. O Eustáquio está a ser cobiçado, tanto em Portugal como no estrangeiro, mas o Paços de Ferreira tem condições para o manter. Ele sente-se bem e está feliz”, referiu Paulo Meneses.

Apesar disso, acrescentou: “O Paços de Ferreira não pode almejar outros objetivos se não se equilibrar financeiramente e o Eustáquio é uma das possibilidades, mas não a única”.

Em declarações à Sporttv no relvado de Alvalade, o líder pacense comentou também o alegado interesse do FC Porto no médio dos castores no recente mercado de inverno.

“Não é verdade, a seu tempo falaremos disso”, referiu.

Já sobre o treinador Pepa, Paulo Menezes confirma interesse na renovação e que já decorrem conversas com o técnico.

"Ninguém perdoaria o presidente do Paços de Ferreira se não tentasse renovar com o treinador, tendo a consciência daquilo que será o futuro dele, que pode passar pelo Paços de Ferreira ou não. Enquanto ele não me comunicar que tem a intenção de sair, e nunca o fez, é um dossiê que está em cima da mesa e posso adiantar que é uma situação que está a ser negociada", referiu.



O P. Ferreira defronta o Sporting, em Alvalade, para partida da jornada 19 da I Liga.