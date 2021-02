António Duarte: "Braga tem plantel em quantidade e qualidade para disputar o título"

O Sporting de Braga ocupa isoladamente o terceiro lugar da classificação e há quem acredite que existe no plantel de Carlos Carvalhal capacidade para uma luta pelo título.

O antigo dirigente António Duarte, em declarações a Bola Branca, rejeita a ideia de que o atual momento dos minhotos se deva ao mau momento de FC Porto e Benfica, "estão a perder pontos porque são menos capazes". "Braga está num espaço de espaço, organização e capacidade, não é porque os outros perdem pontos. Eles perdem pontos porque são menos capazes. Temos uma situação diferenciada, que é o Sporting", diz.

Para António Duarte, o Braga é a equipa que melhor pratica futebol em Portugal e tem todas as condições para lutar para ser campeão esta época.

"Está no terceiro e ao seu nível, com muita qualidade. É a equipa que melhor futebol pratica em Portugal, a que tem as melhores ideias e pensa melhor o jogo. É com agrado e dentro da perspetiva que tinha no começo da época. Digo mais, o Braga tem plantel em quantidade e qualidade para disputar o título de campeão", perspetiva.