Palmeiras de Abel Ferreira volta às vitórias no Brasileirão

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, recebeu e venceu o Fortaleza, por 3-0, no regresso à competição no Brasileirão.

A equipa voltou ao Brasil depois de uma participação negativa no Mundial de Clubes, em que perdeu contra o Tigres e o Al-Ahly, terminando a prova no quarto lugar.

O Palmeiras conseguiu terminar uma seca de vitórias no campeonato, depois de dois empates e duas derrotas. O último triunfo tinha sido a 18 de janeiro, contra o Corinthians, em casa.

Gustavo Scarpa, aos 20 minutos, Lucas Lima, aos 26, e Breno, aos 39, fizeram os golos da vitória do Palmeiras.

Com quatro jornadas por disputado, Abel Ferreira ainda sonha com um lugar no "top-4" do Brasileirão. O Palmeiras está no sexto lugar, com 56 pontos, a seis pontos do São Paulo, que é quarto, e a 13 do líder Internacional, ainda que tenha menos um jogo disputado.