Marco Rose vai treinar o Dortmund a partir da próxima época

O Borussia Monchengladbach anunciou, em comunicado, que o treinador Marco Rose vai deixar o clube no fim da época e assumir o comando técnico do Borussia Dortmund

"Tivemos muitas reuniões sobre o futuro do Marco e infelizmente ele decidiu acionar uma cláusula que permite deixar o clube no final da temporada para assinar com o Borussia Dortmund", pode ler-se no site do Monchengladbach a citração de Max Eberl, diretor desportivo.

Marco Rose é um dos grandes obreiros do sucesso recente do Borussia Monchengladbach, que ficou em quarto lugar na última época e está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Manchester City.

"Se as condições que estão previstas no contrato forem cumpridas a tempo, ele não vai ser nosso treinador na próxima época. Até lá, nós e o Marco vamos dar o melhor para atingir os objetivos na Bundesliga, Taça e Liga dos Campeões", afirmou.

Rose começou a correira de treinador principal em 2012, no Lok Leipzig, tendo orientado as camadas jovens do RB Salzburgo entre 2013 e 2017. Fez a transição para a equipa principal em 2017 e venceu dois títulos de campeão, antes de regressar à Alemanha.

O Borussia Dortmund demitiu Lucien Favre já no decorrer da época ee Edin Terzic, adjunto, assumiu a função até ao fim da época.