Éder deixa Lokomotiv Moscovo no fim da época

Éder não vai renovar contrato com o Lokomotiv Moscovo e vai deixar o clube a custo zero no final da temporada, noticia a imprensa russa.

O internacional português de 33 anos está no clube russo há quatro temporadas, a primeira por empréstimo de Lille e, depois, em definitivo. O ponta de lança não tem sido fundamental esta temporada e apontou apenas um golo em 20 jogos, e ainda não marcou no campeonato.

Éder, figura da seleção nacional no Euro2016 ao marcar o golo da final contra a França, estará assim livre para negociar com qualquer clube no final da temporada.

Formado no Adémia, Éder representou em Portugal o Tourizense, Académica e Sporting de Braga, antes de rumar ao estrangeiro, tendo passado pelo Swansea City, Lille e Lokomotiv.