Danilo e Alex Sandro lembram: “FC Porto é uma equipa difícil de bater”

Os defesas brasileiros da Juventus Danilo e Alex Sandro, que representaram o FC Porto entre 2011 e 2015, destacam a “mentalidade” competitiva dos dragões e antecipam um duelo difícil para a Liga dos Campeões de futebol.

“Tradicionalmente, o FC Porto é uma equipa difícil de bater neste tipo de jogos. Lembro-me de que, quando jogava lá, eu e os meus colegas estávamos sempre ansiosos por jogar estes jogos”, começou por dizer Danilo, em entrevista ao site da UEFA.

Em vésperas de visitar os dragões, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, o polivalente jogador, de 29 anos, acredita que a Juventus vai ter “um grande desafio” pela frente: “Tenho a certeza de que o Sérgio [Conceição] vai preparar a equipa para ganhar e seguir em frente na competição.”

Da mesma forma, Alex Sandro, que chegou ao FC Porto em 2011, juntamente com Danilo, ambos provenientes do Santos, destacou a capacidade coletiva e competitiva dos dragões, mesmo tendo individualidades como o mexicano Jesús Corona, com quem vai, presumivelmente, disputar um duelo particular na ala esquerda.

“É um jogador de grande qualidade, mas, como disse o Danilo, o que faz a diferença no FC Porto é a mentalidade que têm no clube. Quando lá jogávamos, tínhamos sempre muita vontade de jogar estes jogos, especialmente na Liga dos Campeões, contra grandes clubes”, reforçou o lateral esquerdo, de 30 anos.

Embora admitindo que o “FC Porto costuma ter grandes desempenhos em casa, contra grandes equipas” e que “não será fácil”, Alex Sandro assegurou que “a Juventus conhece bem” o adversário e está preparada para “fazer um grande jogo” no Estádio do Dragão.

Por outro lado, Danilo recordou os quatro anos passados no emblema azul e branco, considerando que tanto ele como Alex Sandro cresceram “muito como jogadores e pessoas” nesse período.

Danilo e Alex Sandro, ambos internacionais brasileiros, estão a cumprir a oitava temporada na mesma equipa, a segunda ao serviço da Juventus, sendo que este percurso em conjunto começou em 2010, no Santos.

Em 2011, seguiram ambos para o FC Porto, no qual permaneceram até 2015, depois de conquistarem dois títulos de campeão nacional. Desde então, Alex Sandro tem alinhado na Juventus, enquanto Danilo passou pelo Real Madrid e pelo Manchester City, antes de em 2019 se juntar ao compatriota na formação italiana, na qual também joga o internacional português Cristiano Ronaldo.

FC Porto e Juventus jogam na quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.