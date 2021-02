Atenção, FC Porto. Cristiano Ronaldo soma 25 golos nos "oitavos"

Com os dois golos aos gauleses, Ronaldo passou a somar 25 nos oitavos de final, apenas menos dois do que o melhor marcador nesta fase, o argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, que contabiliza 27 golos, em 30 encontros.

Além da eliminação face ao FC Porto, que viria a sagrar-se campeão da Europa, o jogador português só caiu mais três vezes nos ‘últimos 16’, uma com o AC Milan, em 2004/05, e duas com o Lyon, em 2009/10 e 2019/20.

Curiosamente, os dragões foram o primeiro adversário de Ronaldo nos oitavos e afastaram o jogador português, que no conjunto dos dois jogos (derrota por 2-1 no Dragão e empate 1-1 em Old Trafford), apenas esteve em campo 22 minutos.

O futebolista português Cristiano Ronaldo já marcou 25 nos oitavos de final da Liga dos Campeões, fase em que é o recordista de jogos disputados, em vésperas do 33.º, quarta-feira, frente ao FC Porto, no Dragão.

A ‘avalancha’ de golos surgiu com a mudança para o Real Madrid, clube do qual se tornou, em apenas nove anos, o melhor marcador, à média de mais do que um por jogo: foram 451, em apenas 438 encontros, no que será o registo mais espantoso da sua carreira.

Pelos ‘merengues’, só caiu nos oitavos na estreia, face ao Lyon, apesar de ter marcado um golo. Na época 2009/10, ficou em branco, mas qualificou-se.

Nas épocas seguintes, marcou três ao CSKA Moscovo (2011/12), dois ao Manchester United (2012/13), sete ao Schalke 04 (quatro em 2013/14 e três em 2014/15), dois à Roma (2015/16) e três ao Paris Saint-Germain (2017/18), depois de, para ‘desenjoar’, não ter faturado perante o Nápoles (2016/17).

A sua saga goleadora manteve-se na ‘Juve’, com três golos ao Atlético de Madrid, para virar em Turim (3-0) o 0-2 do Wanda, e dois ao Lyon, novamente em Itália, mas, desta vez, insuficientes para colocar o campeão transalpino nos ‘quartos’.

Em 2020/21, o adversário será, 17 anos depois, o FC Porto e Ronaldo parte para este embate com 25 golos em 32 jogos nos ‘oitavos’ e um total de 134 na Liga dos Campeões (desde 1992/93), em 174 embates, não contando as pré-eliminatórias.

O jogador luso é, destacado, o melhor marcador da competição, com mais 16 golos do que Lionel Messi (147 jogos), e esta a um passo de se tornar o jogador com mais presenças, uma vez que está somente a três do ex-guarda-redes portista Iker Casillas.

Para superar o seu ex-colega de equipa no Real Madrid, Ronaldo precisa de ultrapassar o FC Porto: se jogar os dois jogos dos oitavos de final e mais dois nos ‘quartos’, passa a encabeçar isolado as duas tabelas.

O encontro entre o FC Porto e a Juventus, de Cristiano Ronaldo, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, pelas 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto.