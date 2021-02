Teletrabalho. Sindicato quer patrões a pagar parte da luz e água

Lamentando que as afirmações públicas do Governo sejam no sentido de que, em contexto de teletrabalho, as empresas têm de pagar as despesas com telefone e Internet, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) considerou-as "redutoras" por ignorarem "que os equipamentos são ligados à eletricidade e os trabalhadores gastam mais água".

O Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV) exige legislação que defina como deve ser calculado o aumento do consumo de eletricidade e água em teletrabalho e que o apoio à família contemple pais em teletrabalho com filhos pequenos.

Num comunicado hoje divulgado, o sindicato refere ter solicitado uma reunião urgente à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, à qual não obteve resposta.

A par das despesas com o teletrabalho, o SINTTAV exige também a atuação do Governo "sem mais demoras" na questão dos pais que se encontram em teletrabalho e que, por esse motivo, estão excluídos do apoio à família atribuído a quem tem filhos menores de 12 anos de idade e que foi reativado com o regresso do ensino à distância.

"É bem conhecida a situação dos trabalhadores que não podem estar no desempenho das suas funções de forma presencial e principalmente os que trabalham nos "call centers"", mas que "estando em casa, com filhos pequenos ao seu cuidado, não podem desempenhar cabalmente as funções de teletrabalho", sublinha o sindicato, acusando as empresas com funcionários nesta situação de "chutarem para canto".

Neste contexto, o SINTTAV considera urgente que o Governo "adapte a legislação" de forma a contemplar estas situações.

Estas questões levaram o sindicato a solicitar reuniões com os diversos grupos parlamentares com o objetivo de os sensibilizar para pressionarem o Governo a legislar.