Crédito ao consumo caiu quase 30% no mês do Natal

Os novos créditos aos consumidores atingiram em dezembro os 471 milhões de euros, uma quebra de 6,6% face ao mês anterior e de 29,8% em relação a igual período de 2019.



No último mês de 2020, a única evolução positiva no crédito ao consumo regista-se no automóvel. Os novos empréstimos para compra de automóvel subiram 5,9%, para 212 milhões de euros.

Já o montante dos novos créditos pessoais diminuiu 12,3% em cadeia, para 183 milhões de euros, enquanto os novos empréstimos através de cartões e descoberto desceram 20,7%, para 76 milhões de euros.

Em número, os novos empréstimos para compra de automóvel aumentaram 4,5%, para 14.339 contratos, os novos créditos pessoais recuaram 11,1% face a novembro, para 30.344 contratos, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto caíram 20,7%, para 55.676 contratos.

Contas feitas, face a dezembro de 2019, há um recuo de 15% em cadeia no número total de novos créditos concedidos aos consumidores e uma queda de 31,6% em termos homólogos, para 100.359 contratos.