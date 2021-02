Fernando Tavares. Benfica “competitivo” também nas modalidades

Fernando Tavares volta ao cargo de vice-presidente para as modalidades do Benfica. Substitui no cargo Domingos Almeida Lima, que fica com o pelouro das casas do Benfica.

O dirigente encarnado volta a um cargo que já ocupou entre 2003 e 2011.

Esta segunda-feira, à Btv, Fernando Tavares falou com ambição e exigência do desafio de devolver vitórias às equipas das modalidades do Benfica.

"É importante consciencializar as nossas equipas que temos condições de excelência e que as temos de pôr a ganhar jogos e campeonatos. Obviamente, nem sempre podemos ganhar mas temos de ter a atitude para chegar aos objetivos. É isso que eu exijo dos profissionais e atletas do Benfica. Tenho bastante otimismo mas também preocupação com a crise pandémica e os desafios que isso coloca ao desenvolvimento desportivo”, referiu.

Fernando Tavares lembra o que disse aos atletas das modalidades: “Reforcei junto das equipas e de quem decide o quão é importante nós acertarmos na contratação de jogadores. Não podemos falhar. Corrigir uma contratação mal feita significa muito dinheiro”.

“É preciso olhar para a formação e formar melhor os nossos atletas. É preciso fazer os nossos atletas chegarem às equipas principais. Há todo um desafio que eu, em conjunto com todos os treinadores, atletas e staff, vamos conseguir alcançar para trazer o Benfica para o lugar competitivo que merece sem prejuízo de todas as conquistas que o clube teve nos últimos anos, com o Domingos Almeida Lima ao leme. Foram muitas vitórias”, acrescentou.