Benfica. José Gomes cedido a clube búlgaro

O avançado José Gomes é cedido pelo Benfica aos búlgaros do Cherno More.

A informação é avançada pelo clube búlgaro, sem, no entanto, revelar pormenores sobre o contrato com o atleta de 21 anos.

Na época passada, José Gomes esteve cedido ao Portimonense e aos polacos do Lechia Gdansk. Esta época esteve na equipa B dos encarnados (oito partidas, zero golos).

Depois de ter sido o melhor marcador do Europeu de Sub-17, José Gomes chegou a estrear-se na equipa principal do Benfica, pela mão de Rui Vitória, mas tem sentido dificuldade em confirmar o que se esperava dele.

