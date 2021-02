Linha 1400 de assistência farmacêutica disponível online na segunda-feira

A Linha 1400, de assistência farmacêutica gratuita e que funciona 24 horas, todos os dias da semana, estará a partir de segunda-feira também disponível "online" através do site www.1400SAFE.pt, segundo um comunicado.

A Linha 1400, pela qual é possível obter informação sobre farmácias de serviço 24 horas, fazer encomendas ou a pré-reserva de medicamentos, evitando assim deslocações desnecessárias, já prestou apoio a mais de 50 mil portugueses, tendo sido registados mais de 10 mil pedidos de medicamentos.

Os medicamentos ou produtos de saúde são, posteriormente, entregues ao domicílio ou recolhidos na farmácia da escolha do utente.

A Linha Nacional 1400 resulta de um projeto promovido pelas Farmácias, Ministério da Saúde e unidades locais de saúde no Norte do País, tendo sido alargada a todo o território nacional em março do ano passado, regiões autónomas incluídas, devido à pandemia por covid-19.