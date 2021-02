Universidade Católica lança licenciatura inovadora em Filosofia, Política e Economia

Vai arrancar no próximo ano letivo 2021/2022 na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa a licenciatura em Filosofia, Política e Economia.

Trata-se de um curso inovador, o primeiro em Portugal que reúne estas três áreas de estudo abordadas de forma abrangente.

A nova licenciatura "vem associar o ‘saber pensar’ ao ‘saber agir’ e ‘saber fazer’, capacitando os alunos para uma intervenção ancorada na reflexão crítica", refere a FCH.

O que se pretende com esta formação "é formar alunos que sejam capazes de cruzar estas várias áreas de saber, porque a sociedade precisa de pessoas e de líderes que sejam capazes de ter uma visão holística sobre os problemas cada vez mais complexos que as sociedades enfrentam", sublinha o diretor da Faculdade.

Nelson Ribeiro dá como exemplo a pandemia da Covid-19 que "só veio reforçar esta ideia que precisamos de pessoas preparadas para lidar com problemas complexos, que não podem ser olhados apenas sob o ângulo de um determinado nicho de conhecimento".

Este curso interdisciplinar é "muito conceituado sobretudo na Europa do Norte e também na América do Norte. Nasceu pela primeira vez há 100 anos na Universidade de Oxford e, desde então, tem estado presente nas mais reputadas universidades do mundo".

É uma formação "que tem sido frequentada por personalidades mundiais tão conhecidas como ex-presidentes americanos, por exemplo, Bill Clinton, o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, o ex-primeiro-ministro da Austrália Tony Abbott, a Prémio Nobel da Paz de 1991 Aung San Suu Kyi e mais recentemente a Nobel da Paz de 2014, Malala Yousafzai".

A licenciatura em Filosofia, Política e Economia está inserida no contexto de Bolonha e, por isso, decorre durante 3 anos letivos. É coordenada pelos Professores Doutores Michael Baum e Inês Bolinhas.

Todas as informações sobre as candidaturas podem ser conhecidas aqui.