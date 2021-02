Covid-19. Costa agradece apoio de equipas do Luxemburgo e França e aponta "progressos"

Veja também:

O primeiro-ministro agradeceu o apoio das equipas luxemburguesa e francesa que chegaram este domingo a Portugal para apoiar no combate à covid-19, e defendeu que tem havido “progressos”, com "redução significativa" de novos casos e internados.

“Os progressos no combate à pandemia nas últimas semanas têm sido importantes, com a redução significativa do número de novos casos, de internados e de internados em unidades de cuidados intensivos”, escreveu António Costa, numa publicação na rede social Twitter.

O primeiro-ministro defendeu que o país tem de “persistir para conseguir reduzir ainda mais a incidência da pandemia”, ao mesmo tempo que reforça “o esforço de vacinação para criar imunidade”.

“Agradeço o apoio das equipas luxemburguesa e francesa que hoje chegaram a Portugal e que vão apoiar os nossos profissionais de saúde neste combate”, acrescenta o chefe do Governo português.

O Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira que Portugal iria receber duas equipas médicas da França e do Luxemburgo, que classificou como um “importante apoio” no tratamento de doentes de covid-19 em hospitais com elevada pressão de cuidados intensivos.