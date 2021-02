Zona costeira continental com aviso amarelo de agitação marítima

Todos os distritos da zona costeira continental, exceto Faro, estão sob aviso amarelo com previsão de agitação marítima até ao final da manhã deste domingo, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). .

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vigora desde as 22h06 de sábado e abrange os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal e Beja.

A previsão é de ondas de oeste-noroeste com quatro a cinco metros.

Para o distrito de Faro, o alerta amarelo de agitação marítima, com ondas de sudeste de dois a três metros, vigorará entre as 00h00 de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira.