PSP e GNR apertam o cerco ao Carnaval

Tanto a GNR como a PSP estão atentas a eventuais festas de Carnaval clandestinas que possam ocorrer no país nos próximos dias.

Em declarações à Renascença, o capitão David Ferreira explicou que, até agora, a Guarda Nacional Republicana não registou qualquer festejo que contrarie as normas de saúde pública em vigor. No entanto, promete estar atenta e patrulhar as zonas de maior risco.

"O patrulhmento está orientado para locais propícios ao ajuntamento de pessoas e festas espontâneas. A GNR estará atenta a qualquer festejo ou iniciativa que contrarie as imposições que estão em vigor neste momento", é dito.



Também a PSP está alerta a eventuais violações ao confinamento por causa do Carnaval.

O intendente Nuno Carocha apela ao cumprimento das regras e começa por sublinhar a colaboração das autarquias onde habitualmente havia grandes festejos de Carnaval.

"Mantemos muita atenção às confraternizações e aos eventos que são realizados. No que diz respeito ao Carnaval, contamos desde o início com a excecional colaboração por parte de todas as câmaras municipais que, normalmente, organizam eventos com grande projeção nacional, que suspenderam os eventos e apelaram aos cidadãos para que se mantivessem em casa", garante o intendente, que deixa o mesmo apelo "a todas as pessoas".

"Não faz sentido tentar conviver e expor-se a riscos por uma efeméride como o Carnaval", remata, relembrando que o país apresenta, todos os dias, mais de uma centena de mortos por covid-19.