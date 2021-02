Presidente de Ponte da Barca protesta contra encerramento de fronteira

O presidente do município de Ponte da Barca, Augusto Marinho, protesta este domingo contra o encerramento da fronteira da Madalena.

No seguimento do anúncio por parte do Governo da reabertura das Fronteiras de Melgaço e Montalegre, o presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto Marinho, realiza, ao final desta manhã, um protesto contra a alegada intenção por parte do Governo de manter o encerramento da fronteira da Madalena e diz que decisão é política.

O protesto deverá acontecer a partir das 13h00 deste domingo junto à fronteira da Madalena, Lindoso.