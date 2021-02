Homem de 25 anos morre após despiste de mota em Vila do Conde

Um homem de 25 anos morreu hoje na freguesia de Outeiro Maior, em Vila do Conde, no distrito do Porto, após um despiste de mota, disse fonte oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em declarações à agencia Lusa, fonte do Comando da GNR do Porto adiantou que o despiste da mota ocorreu pelas 16:00 de hoje e que o condutor terá “caído para uma linha de água”.

No local esteve uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica, uma patrulha da GNR de Vila do Conde e elementos dos bombeiros locais.