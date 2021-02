Destroços de possível navio holandês do século XVII encontrados na lagoa de Melides

Destroços arqueológicos de uma embarcação, possivelmente um navio holandês do século XVII, foram encontrados na sexta-feira na lagoa de Melides (Grândola) e recolhidos para análise e identificação, revelou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com a DGPC, num comunicado hoje divulgado, as fortes chuvadas ocorridas no início deste mês deixaram expostos, "durante um breve período", os destroços de uma embarcação que se suspeita ser "Schoonhoven", um navio holandês que, "segundo registos históricos, naufragou ao largo de Melides a 23 de janeiro de 1626".

No local, foi feito um registo tridimensional do destroço e colhida "uma amostra duma tábua de forro exterior da embarcação", que será estudada para validar aquela hipótese.

A investigação incluirá uma análise aos anéis de crescimento da madeira (dendrocronologia) dos destroços encontrados, o que permitirá saber "a data de abate da árvore que deu origem à tábua, a sua espécie, ou ainda o tipo de clima onde cresceu".