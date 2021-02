Covid-19. Continuam a diminuir novos casos e mortes em Portugal

Veja também:

Desde 27 de dezembro que Portugal não apresentava números tão baixos de novos infetados com Covid-19: o número de novos casos do novo coronavírus é de 1.677 no espaço de 24 horas.

Portugal regista este sábado 138 mortes por Covid-19, avança o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se do valor mais baixo desde 11 de janeiro, altura em que morreram 122 pessoas em Portugal.

Uma pessoa na faixa dos 40-49 anos morreu nas últimas 24 horas, bem como duas na faixa dos 50-59 anos, 20 na de 60-69 anos e 35 com 70-79 anos.



Desde o início da pandemia estão confirmados 15.321 mortes e mais de 785 mil infeções de Covid-19 em Portugal.



Nos hospitais estão internadas 4.826 pessoas, menos 24 pessoas em relação ao balanço de ontem. É a sexto dia consecutivo em que os números de internamentos baixam nos hospitais portugueses. Em unidades de cuidados intensivos o país tem agora 795 internados, valor mais baixo desde 28 de janeiro.

O número de casos ativos também baixou, pelo 14.º dia consecutivo: o país tem agora 105.119 casos ativos, menos 2.252 casos que ontem.

Recuperaram da doença, desde ontem, 3.791 pessoas e há um total de 139.402 portugueses em contacto de vigilância, por estarem doentes ou em isolamento profilático.

No que diz respeito aos novos casos de infeção, a faixa etária com mais casos é a dos 50-59 anos, com 255 novos casos. No entanto, a faixa dos 40-49 anos fica apenas um novo caso atrás, apresentando 254 novas infeções nas últimas 24 horas. A terceira faixa a ultrapassar as 200 novas infeções é a dos 20-29 anos.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo apresenta os piores indicadores, com 75 mortes e 708 novos casos no espaço de 24 horas.

O Norte tem 20 mortes e 584 novas infeções e o Centro 27 óbitos e 245 casos.

O Alentejo regista mais 11 mortes e 58 casos e o Algarve 5 óbitos e 49 infeções, indica o boletim epidemiológico da DGS.1

Nas regiões autónomas, a Madeira confirma 27 novos casos de Covid-19 e os Açores 6 infeções.