Cinco distritos costeiros com novo aviso amarelo de agitação marítima

inco distritos costeiros do norte e centro do país estão de novo sob aviso amarelo até à madrugada de segunda-feira, com previsão de agitação marítima, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vigora desde as 19h58 de hoje até às 3h00 de segunda-feira nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra e a previsão é de ondas de oeste-noroeste até 4,5 metros.

Para o distrito de Faro, há um aviso amarelo de agitação marítima entre as 00h00 de segunda-feira e as 9h00 de terça-feira, com um agravamento das condições - subindo para aviso laranja - entre as 06h00 e as 18h00 de segunda-feira.

Segundo o IPMA, na costa sul estão previstas ondas até 3,5 metros e possibilidade de ocorrência de mar cruzado.