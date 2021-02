​Covid-19. Reinfetado com variante sul-africana em estado crítico

Está em estado crítico o primeiro doente conhecido com reinfecção pela variante sul-africana.

O caso regista-se em França. Um homem de 58 anos está em estado considerado grave depois de ter sido detectado com a variante sul-africana do novo coronavírus quatro meses após ter sido diagnosticado pela primeira vez com covid-19.

O caso foi revelado pela revista médica Clinical Infectious Diseases. Os autores do artigo explicam que os casos de reinfecção “continuam a ser raros, mas podem estar a ser subestimados”. Situação que, acresentam, exige uma investigação mais aprofundada sobre a imunidade cruzada entre as variantes e a eventual eficácia das vacinas contra estas variantes.