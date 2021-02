HÓQUEI EM PATINS - 19ª Jornada

OC Barcelos 7-1 Juventude de Viana Turquel 4-2 Riba d'Ave Famalicense 5-5 Sporting de Tomar Benfica 5-1 Sanjoanense Oliveirense 8-3 Tigres 14FEV Valongo - FC Porto 15h00 17MAR HC Braga - Sporting 19h30

Classificação 1 - OC Barcelos 45 pontos (100-54=46) 2 - FC Porto 41 (89-50=39) 3 - Benfica 35 (75-46=29) 4 - Oliveirense 33 (62-48=14) 5 - Sporting 33 (59-34=25) 5 - Sporting de Tomar 31 (70-61=9) 7 - Valongo 22 (43-49= -6) 8 - Juventude de Viana 19 (49-59= -10) 9 - Sanjoanense 17 (50-64= -14) 10-Famalicense 16 (56-85= -29) 11-HC Braga 16 (51-76= -25) 12-Riba d'Ave 15 (46-66= -20) 13-Turquel 13 (39-62= -23) 14-Tigres 10 (44-79= -35)





Sporting e Oliveirense com 4 jogos em atraso, Benfica com 2 jogos e o FC Porto com 1 jogo